I Kings contro Doncic e i Mavs: SEGUI IL LIVE

La preview della partita

Sacramento non ha ancora perso neanche una gara in trasferta in questo positivo avvio di stagione (3-0 il record) e punta così a restare imbattuta anche contro i Dallas Mavericks - una sfida complicata contro un avversario ostico e soprattutto ritrovandosi di fronte un Luka Doncic pronto a imporsi come suo solito. Non sarà un compito semplice limitarne la produttività e le scorribande dal palleggio, in una squadra che sotto la guida di coach Jason Kidd ha faticato in un paio d’occasioni a trovare il fondo della retina: ne siano da esempio i soli 75 punti segnati contro Denver, davvero una miseria considerando il potenziale espresso non tanto e non solo dall’All-Star sloveno. Ai texani mancherà inoltre Kristaps Porzingis per la terza gara consecutiva - alle prese con un problema alla schiena che per l’ennesima volta sta complicando il suo avvio di regular season.

L’uomo della partita però è un altro: Harrison Barnes, partito fortissimo in questa stagione con Sacramento, autore del canestro sulla sirena della vittoria contro Phoenix e più in generale un fattore per i Kings che cercando da lui certezze offensive (che stanno trovando con continuità), senza tuttavia far venir meno il suo apporto difensivo. Barnes è il grande ex di giornata, a cui i Mavericks hanno rinunciato per avere maggiore spazio salariale e che potrebbero essersi pentiti di aver fatto partire con troppo leggerezza. Un giocatore del suo spessore infatti servirebbe eccome a Dallas, che fatica a trovare continuità di rendimento nel supporting cast schierato al fianco di Doncic. I canestri di Barnes e Hield - un altro di quelli chirurgici che piacciono tanto ai Kings - se li gode De’Aaron Fox, chiamato in questa stagione a confermarsi su livelli da All-Star, come messo in mostra in diversi spezzoni della passata regular season. Il testa a testa con Doncic è un test importante e avvincente, tutto da seguire a partire dalle 20.30 questa sera su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.