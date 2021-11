Essere uno dei 10 migliori realizzatori della storia NBA - con un passato turbolento costellato da grandi giocate, tantissimi canestri e modeste soddisfazioni personali e di squadra - porta anche a questo: che il mondo attorno a te viva di stereotipi, di preconcetti rispetto a ciò che puoi o eventualmente non riesci a dare alla squadra. Carmelo Anthony è abituato a vedere la sua vita finire in prima pagina, va avanti così da quasi 20 anni e non si pone il problema di fronte a chi continua a ritenerlo un campione non in grado di adattarsi: “Penso che le persone davvero non mi conoscono: c’è un’idea sbagliata sul mio conto, tutti continuano a ritenermi non in grado di inserirmi al meglio in un contesto nuovo. Non è così. Sono un giocatore che sa mettersi a disposizione in ogni situazione”. Chissà cosa passa nelle testa dei dirigenti e dei tifosi dei Knicks e dei Rockets (per dirne un paio) a leggere queste frasi, ma la nuova versione di Carmelo sbarcata a Los Angeles corrisponde alla auto-descrizione fatta dalla riserva di lusso gialloviola. Dopo essere stato un realizzatore purissimo da più di 20 punti di media per 15 stagioni in fila in NBA, le ultime annate sono state in altalena: non sempre ha trovato lo spazio giusto e il contesto ideale per esprimersi. In molti ricordano quando ai Thunder disse: “Chi, io?”, nel momento in cui a inizio stagione si ipotizzava un suo impiego in uscita dalla panchina. Insomma, guardando al suo (recente, e non solo) passato di motivi per essere scettici ce n’erano un bel po’.