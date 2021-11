Harris: "L'idolo è Ray Allen, puntiamo al titolo"

Non solo tiro da tre punti, ma anche tanto lavoro sul resto del suo gioco: dedizione e lavoro, sin da quando da bambino faceva il tifo per i Supersonics. Joe Harris - intervistato in esclusiva da Sky Sport - ci racconta i segreti del suo modo di stare in campo e del dilemma che affligge ogni realizzatore dall’arco come lui: qualità o quantità? Lui la pensa come Kyle Korver, con cui spesso si confronta (anche prima delle chiacchierate con i giornalisti)

“Abbiamo visto quante siano state l’evoluzioni in rapida successione: la più grande è certamente l’attenzione esponenziale che viene data al tiro da tre punti nelle ultime stagioni e in particolare al ritmo con cui si gioca. Negli ultimi sette anni, da quando sono nella lega, la velocità dei match continua a salire: basta pensare ai Phoenix Suns in cui ha giocato il mio coach Steve Nash, indicati da tutti come una squadra che correva e disponeva di un alto numero di possessi. Nella NBA di oggi sarebbero invece una delle più lente. Ormai il trend è chiaro: atletismo, un sacco di transizioni e soprattutto cinque giocatori in grado di colpire sul perimetro”.

Quali sono gli obiettivi che ti poni a livello personale e con i Nets?

“Essere diventato il miglior realizzatore da tre punti della storia di Brooklyn per me significa molto, perché è un traguardo che racconta tutto il lavoro che ci ho messo per arrivare fino lì. Come dicevamo prima: sono stato fortunato, perché mi sono ritrovato in campo in un momento in cui c’è così tanta attenzione e spazio per il tiro dall’arco, ossia su quello che è il mio pezzo forte. A livello di obiettivi personali invece mi rendo conto che ciò a cui posso ambire dipende dai traguardi che riuscirò a raggiungere con la squadra: come organizzazione, qui a Brooklyn, sappiamo che il fine ultimo del nostro lavoro è vincere un titolo NBA.



Stai provando a rendere più completo il tuo gioco e a non dipendere solo dal tiro da tre punti?

“Sì, è una tendenza che sto cercando di avere già da qualche anno. Provare a non essere monodimensionale. So bene che la ragione per cui ho successo in NBA e che mi rende utile alla squadra è la mia capacità di tirare da tre punti, ma gli avversari ormai sono sempre più preparati a questo: cercano di portarmi lontano dall’arco, di mettermi in situazioni più difficili e io devo dimostrare di essere in grado di fare canestro in ogni caso. La mia è una reazione necessaria a ciò che la difesa mi concede, ma non voglio cambiare in modo radicale: la grande maggioranza delle mie conclusioni saranno sempre dall’arco, ma devo dimostrare di essere in grado di giocare dal palleggio, di attaccare il ferro, passare ai compagni”.