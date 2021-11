Sembrava che la tempesta su Ben Simmons e i Philadelphia 76ers si fosse calmata, invece si trattava solo di un momento. Come riportato da ESPN, la squadra ha ricominciato a multare l’australiano e lo ha sanzionato di 360.000 dollari per aver saltato la partita di giovedì contro i Detroit Pistons, e continuerà a multarlo fino a quando non coopererà con i medici della squadra per risolvere il "blocco mentale" che gli impedisce di scendere in campo e fino a quando non ottempererà ai suoi obblighi contrattuali legati al campo. Philadelphia tratterà di nuovo lo stipendio che gli è dovuto, come aveva già fatto durante il training camp in cui Simmons non si è presentato a Philadelphia per allenarsi con la squadra. I Sixers avevano poi scelto di "sbloccare" lo stipendio di Simmons accettando la giustificazione di non poter scendere in campo perché non ancora pronto mentalmente a farlo, ma dopo quasi tre settimane di regular season ha deciso di tornare al pugno duro nei confronti dell’All-Star che non ha collaborato con la squadra, lavorando solo con gli psicologi messi a disposizione dalla NBPA e non condividendo aggiornamenti sulla sua situazione. Simmons ha già accumulato oltre due milioni di dollari di multe nei quattro mesi di "stallo" della sua situazione con i Sixers, mantenendo ferma la sua richiesta di essere scambiato e di non voler più indossare la maglia dei 76ers.