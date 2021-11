Una tripla doppia con cifre tonde, di assoluta eccellenza. Fino a stanotte il giocatore più giovane a far registrare in una singola partita almeno 25 punti, 15 rimbalzi e 10 assist era stato Luka Doncic, che ci era riuscito il 15 gennaio 2020 nella gara contro Sacramento (25 punti, 15 rimbalzi, 17 assist per lo sloveno quella sera). Al n°77 dei Mavs, allora alla seconda stagione NBA, mancavano soltanto 44 giorni per compiere 21 anni (ne aveva 20 e 321 giorni) ma nella notte il rookie dell'anno in carica LaMelo Ball gli ha strappato il record di precocità, terminando la sfida contro i Los Angeles Lakers con 25 punti, 15 rimbalzi e 11 assist. Ball oggi ha soltanto 20 anni e 78 giorni, e la sua giovane età gli ha così permesso di infrangere un altro record, pur nella sconfitta dei suoi in overtime contro Russell Westbrook e compagni, con il n°0 gialloviola anche lui in tripla doppia, la 185^ della sua carriera (ma solo la prima in maglia Lakers). Per Ball invece si tratta soltanto della seconda (e anche la prima gli aveva permesso di conquistare un altro record, quello del più giovane in assoluto a centrarla), ma in una carriera NBA solo da poco iniziata e che già promette di iscriverlo tra i grandi di questo gioco.