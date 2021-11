Casi Lowry-Ball: Miami e Chicago rischiano grosso

Lo scorso 7 agosto la NBA ha annunciato l’inizio di una investigazione sulle firme di Kyle Lowry con i Miami Heat e di Lonzo Ball con i Chicago Bulls, realizzate tramite due sign-and-trade complicate dopo pochissimi minuti dall’inizio della free agency. Negli ultimi tre mesi la lega ha affidato ad un ufficio legale esterno (lo stesso che si sta occupando del caso Sarver a Phoenix) le investigazioni su quanto ottenuto, sia attraverso colloqui con i dirigenti e gli agenti coinvolti, sia ottenendo gli smartphone dei protagonisti per ricostruire come si è arrivati a quelle trattative tra Chicago e New Orleans (nel caso di Ball) e Miami e Toronto (in quello di Lowry). L’accusa è quella di aver violato le regole del tampering, trovando un accordo prima che fosse consentito dalle regole del mercato, ufficialmente aperto a partire dalle 18 ora di New York del 2 agosto. Ora, secondo quanto riportato da ESPN, la lega potrebbe rivelare cosa ha scoperto e le conseguenti sanzioni per le squadre nel prossimo futuro: le nuove regole approvate nel 2019 includono multe fino a un massimo di 10 milioni di dollari, la possibilità di sospendere i dirigenti colpevoli, togliere scelte al Draft alle squadre e perfino l’annullamento dei contratti. Di tutte queste possibilità l’ultima è quella da ritenere meno probabile, visto anche che i giocatori sono già scesi in campo, ma tutte le altre sono più che concrete — in particolare la sottrazione delle scelte al Draft, come già accaduto ai Milwaukee Bucks che non avranno la seconda scelta del prossimo Draft per via di un accordo "precoce" con Bogdan Bogdanovic, perdendo poi anche il giocatore che ha firmato con gli Atlanta Hawks.