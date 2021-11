Di quei 40 punti se ne ricorderanno soprattutto tre. Succede, a volte. Alcuni canestri entrano nell'immaginario più di altri. Ci sono ancora 4 minuti e 20 secondi da giocare sul cronometro della gara, i suoi Warriors sono comodamente in controllo contro i Bulls: Steph Curry ha già segnato 37 punti, punendo in ogni modo possibile immaginabile la difesa di Chicago. Ne mancano però tre per toccare quota 40, per la terza volta dal via della stagione. E il n°30 di Golden State li manda a bersaglio nel modo più spettacolare possibile. Riceve lo scarico da Andew Wiggins in transizione, i piedi ben piantati dietro l'arco, e lascia andare il tiro, come fatto migliaia di altre volte nella sua carriera. Solo che stavolta sa che quel tiro è destinato a incontrare solo e soltanto la retina per cui - con il pallone ancora in aria, quasi all'apice della sua parabola - Steph Curry si gira verso la prima fila del Chase Center, incontra lo sguardo di un tifoso già a braccia alzate e lo indica, come a voler festeggiare insieme a lui. Perché quel pallone non può uscire, Curry lo sa. E infatti non esce. Sono i punti 38, 39 e 40 di una gara strepitosa, un'altra di quelle che confermano - se mai ce ne foesse bisogno - che Curry (e gli Warriors) sono uno degli spettacoli da non perdere ogni volta che scendono in campo.