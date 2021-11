Le sue origini - Compton, Los Angeles, la California - DeMar DeRozan non le ha mai dimenticate. Né quand'era in Canada (per 7 stagioni), né nelle ultime tre a San Antonio. Per lui tornare a giocare a L.A. è sempre stato speciale, ma la prima apparizione in maglia Bulls nella sua città lo era ancora di più perché il n°11 di Chicago per la prima volta non poteva contare sulla presenza di papà Frank (morto a febbraio 2021 dopo una lunga malattia) sugli spalti. "Veniva a ogni partita, non ne saltava neppure una, quando giocavo in trasferta a Los Angeles. Questa [la vittoria dei Bulls sui Clippers, ndr] è stata la prima volta senza di lui, e avrei tanto voluto che fosse sugli spalti anche oggi", ha confessato DeRozan dopo la gara, che Chicago ha vinto grazie soprattutto ai suoi 35 punti, frutto di una prestazione clamorosa al tiro: l'80% dal campo (12/15), il 90.1% dalla lunetta (10/11).