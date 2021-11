Il suo rientro in campo è previsto per le prossime partite, probabilmente già nella sfida ai Boston Celtics di venerdì notte, ma LeBron James non resta mai davvero fermo. Secondo quanto scritto dal Wall Street Journal, nel suo futuro potrebbe esserci anche l’hockey NHL: il Fenway Sports Group, infatti, è in fase avanzata per acquisire i Pittsburgh Penguins, tanto che l’annuncio potrebbe arrivare anche questa settimana. Sin dal 2011 James ha investito nella compagnia che possiede sia i Boston Red Sox che il Liverpool, acquisendo il 2% delle quote per un investimento iniziale di 6.2 milioni di dollari. Nel corso degli ultimi 10 anni il valore del gruppo è salito a dismisura fino a raggiungere i 2.6 miliardi di dollari, perciò le quote di James valgono già adesso otto volte quello che sono state pagate, cioè 52 milioni di dollari. I Penguins, in difficoltà finanziaria come buona parte delle squadre NHL per via della pandemia, attualmente si trovano al settimo posto della Metropolitan Division nella Eastern Conference con 14 punti e un record non esattamente prestigioso di 5 vittorie, 6 sconfitte e 4 sconfitte al supplementare.