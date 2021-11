La cover story su GQ che lo ha recentemente incoronatao "Uomo dell'anno" per il prestigioso magazine americano, ha rivelato anche un particolare curioso della vita di Giannis Antetokounmpo. No, non il fatto che a Milwaukee viva nella villa di un suo vecchio compagno ai Bucks, Mirza Teletovic, quanto il fatto che fa parte della villa anche un piano interrato dove il n°34 di Milwaukee sta facendosi costruire un campo di allenamento dopo essersi già dotato di una sala pesi e della "stanza delle magliette". Molte - come è normale che sia - sono le canotte indossate dal greco in momenti importanti della sua carriera, alcune anche incorniciate e appese alle pareti ("Questa è di quest'anno. Questa è di quando ho visto il premio di MVP. E questa di quando sono stato votato miglior giocatore dell'All-Star Game"), ma la grande maggioranza appartengono a grandi del passato e avversari di oggi. Ci sono le maglie di Dominique Wilkins, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Vince Carter e quella di Kobe Bryant, ma sono tante anche quelle dei campioni che Antetokounmpo è chiamato a sconfiggere sera dopo sera sui parquet NBA: quella di Blake Griffin è incorniciata, poi ci sono anche quelle di Kevin Durant, di Steph Curry e di James Harden. "Molti pensano che tra me è James ci sia cattivo sangue, ma non è vero", racconta la superstar di Milwaukee, mostrando la maglia del "Barba" quasi come prova. E poi continua: "Questa è di Luka Doncic, 'The wonder boy'. Anthony Davis, Los Angeles Lakers, sono sicuro che lo conoscete. Jokic: adoro il modo in cui gioca. Bradley Beal, Damian Lillard, Derrick Rose - un altro giocatore che amo moltissimo". Ma ce n'è un'altra ancora che lo cattura diversamente dalle altre.