NBA Saturdays: New York-Houston alle 23 su Sky

Non è un momento facile della stagione per i New York Knicks. Dopo un buon inizio da cinque vittorie e una sola sconfitta con successi di prestigio contro Boston, Philadelphia e Chicago, la squadra di coach Thibodeau ha vinto solo tre delle successive nove gare disputate, di cui l’ultima in casa contro gli Orlando Magic — già vincenti al Madison Square Garden a inizio stagione. Nelle ultime settimane Tom Thibodeau ha puntato il dito contro lo scarso rendimento dei titolari: il quintetto base formato da Kemba Walker, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle e Mitchell Robinson è il più utilizzato di tutta la NBA (511 possessi) ma ha un differenziale su 100 possessi di -17.0, facendo cominciare ogni partita dei Knicks da un “buco” dal quale ogni volta la second unit deve cercare di risalire. C’è di buono che l’avversario di serata non è esattamente irresistibile: gli Houston Rockets sono reduci da 13 sconfitte consecutive, la loro unica e ultima vittoria risale al 23 ottobre (seconda gara stagionale contro OKC) e sono l’unica squadra NBA a non aver ancora vinto in trasferta con un secco 0-9 di record. Il talento realizzativo di Kevin Porter Jr., Jalen Green e Christian Wood è evidente, ma metterli assieme in entrambe le metà campo è complicato: la squadra di coach Silas butta via quasi un pallone su cinque di quelli che gestisce nella metà campo offensiva, per un 19.1% di palle perse che li rende di gran lunga i peggiori in NBA (i secondi, i Cleveland Cavaliers, si fermano a 16.7%). L’appuntamento è fissato per le 23 con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua, per una sfida tutta da seguire su Sky Sport NBA (canale 209).