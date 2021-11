8/14

Non abbastanza però per impensierire i campioni in carica, che si godono il miglior Bobby Portis della stagione (24 punti e 15 rimbalzi) e il solito incredibile Giannis Antetokounmpo: 32 punti, 20 rimbalzi, 5 assist, 2 recuperi, 3 stoppate e 15/23 ai liberi in 30 minuti di lavoro per l’MVP delle ultime Finals, spingendo i suoi al terzo successo in fila. La notizia peggiore per i Magic è che lunedì notte se lo ritroveranno di nuovo di fronte per la seconda sfida di questa mini-serie contro i Bucks