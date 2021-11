L.A. Clippers e Dallas Mavericks hanno una lunga storia di incontri: negli ultimi due anni si sono incontrate ai playoff per due serie molto combattute, vinte entrambe dai losangeleni ma non senza soffrire e rischiari di andare fuori, specialmente nell’ultima serie risolta solo a gara-7. Per questo i loro incontri anche in regular season promettono scintille, anche perché sono dirette concorrenti per un posto ai playoff nella Western Conference — cercando di evitare in tutti i modi il torneo play-in. I Clippers, in particolare, devono risollevarsi dopo aver perso tre delle ultime quattro partite, di cui le ultime due in un sanguinoso back-to-back a Memphis e a New Orleans. Ci sarà bisogno del miglior Paul George per rialzarsi, ma anche di tutti gli altri protagonisti di una squadra che convive ormai da tempo con i problemi di infortuni, non solo per Kawhi Leonard ma anche per Marcus Morris e Serge Ibaka, diminuendo le opzioni sotto canestro per coach Tyronn Lue. Sono ovviamente alle prese con gli infortuni anche i Mavericks, in particolare quello di Luka Doncic: il fenomeno sloveno sta recuperando da una distorsione alla caviglia e al ginocchio che lo ha costretto a saltare le ultime due partite, entrambe perse sul campo dei Phoenix Suns. Alla vigilia del match però il suo status è passato da “Out” a “Questionable”, perciò c’è il 50% di possibilità di vederlo in campo: una decisione verrà presa solo a ridosso della palla a due prevista per le 21.30, per una partita tutta da seguire su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.