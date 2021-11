Otto sconfitte nelle ultime dieci partite sono costate il posto a coach Luke Walton, incapace di rendere i Kings una squadra in grado di competere per i playoff: no, c’è bisogno di altro in California per tornare a respirare l’aria della post-season che manca da 15 stagioni. Per farlo a Sacramento hanno deciso di affidarsi ad Alvin Gentry come allenatore da sfruttare per il momento in panchina, provando a recuperare una regular season ancora non del tutto persa. Proprio per questo il front-office dei Kings ha deciso di rifiutare a ogni tipo d’offerta per i propri pezzi pregiati, per i quali si erano già fatti avanti i Sixers - a caccia di acquirenti per liberarsi di un peso come Ben Simmons. I giocatori messi nel mirino da Daryl Morey - GM di Philadelphia - erano De’Aaron Fox e Tyrese Haliburton; i talenti a cui Sacramento ha affidato le chiavi del quintetto. Nonostante la situazione difficile e la necessità di dare una scossa all’ambiente, i Kings hanno fatto sapere che non hanno alcuna intenzione di intavolare trattative che coinvolgono questi due nomi - convinti che con loro si possano conquistare i playoff. Avranno ragione? Staremo a vedere nelle prossime settimane.