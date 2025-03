Già nell'occhio del ciclone per la cessione del giocatore preferito da tutti i tifosi, i Dallas Mavericks - come società - hanno annunciato un aumento dei prezzi per gli abbonamenti della prossima stagione che è sembrato aggiungere la classica beffa oltre al danno accusato dai propri fan. Quali sono le ragioni della società e le assicurazioni fornite per tranquillizare i propri tifosi

Oltre al danno, la beffa, vien da dire. I tifosi dei Mavs hanno appena smesso di manifestare davanti all’arena per l’ingiustificabile (a loro avviso) cessione di Luka Doncic ai Lakers che un’altra notizia che arriva dalla squadra – e dalla società – che amano sembra far di tutto per indispettirli: l’anno prossimo andare a vedere i Mavericks costerà di più. E neppure di poco: l’incremento nei prezzi degli abbonamenti per andare a vedere Kyrie Irving, Anthony Davis e compagni sarà precisamente dell’8.61% ma per assicurarsi uno dei posti più pregiati – quelli a bordocampo, con accesso alle lounge esclusive - per tutte le 41 gare interne dei Mavs si dovrà sborsare oltre il 10% in più di quanto fatto finora. La società texana ha giustificato l’aumento con "continui investimenti nella squadra (…) e nell’esperienza offerta ai tifosi" e ha fatto sapere che abbonarsi continuerà comunque a convenire, e non poco (con un risparmio tra il 15% e il 23% rispetto ai prezzi che si potrebbero trovare sui mercati secondari).