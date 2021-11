Paolo Banchero ormai è sulla bocca di tutti: talento in campo, seguito anche fuori quando le cose non vanno per il verso giusto e più in generale il talento su cui l’intera NBA ha messo gli occhi. Il prossimo giugno al Draft ci sarà la fila per sceglierlo e in molti lo indicano come la prima scelta assoluta che si accaparrerà la vincitrice della Lottery 2022. Nel frattempo lui macina vittorie e prestazioni maiuscole indossando la maglia di Duke, mettendo in mostra un talento potenzialmente con pochissimi limiti e godendosi gli ultimi mesi di college prima del grande salto tra i professionisti. Nel frattempo dall’Italia sono in tanti a sognare il suo ritorno in Nazionale, un protagonista a cui poter affidare i destini della pallacanestro potenzialmente per i prossimi 15 anni. A sentire le sue parole, rilasciate in un’intervista di Simone Sandri della Gazzetta dello Sport, c’è da sperare che le cose vadano per il meglio: “Negli ultimi due anni ho riscoperto le mie origini italiane - ha raccontato il diretto interessato - spero di andare in Italia questa estate. Sento anche da lontano il calore e il tifo delle persone. Mio padre mi ha suggerito l’idea di prendere il passaporto italiano un paio d’anni fa: ero indeciso, ma la cosa mi ha affascinato. Il mio nome in fondo non mente: è particolare. Sono molto contento di essere diventato italiano e di poter rappresentare l’Italia in Nazionale”.