Oltre alla sua carriera NBA arrivata all’undicesima stagione, Enes Kanter ha impiegato molto del suo tempo e della sua voce pubblica per sostenere le cause in favore della giustizia sociale e per denunciare il regime autoritario del suo paese natale, la Turchia. Per questo ora ha deciso di fare un passo ulteriore: in occasione della sua cittadinanza statunitense, che gli verrà riconosciuta nella giornata di lunedì, il centro dei Boston Celtics ha deciso di cambiare legalmente il suo nome in Enes Kanter Freedom. Kanter diventerà quindi il suo “middle name” e Freedom (libertà) diventerà ufficialmente il suo cognome, quello che verrà scritto sul retro della sua maglia quando scenderà in campo in NBA.