JR HENDERSON -> JR SAKURAGI | Facciamo un salto in Giappone per un giocatore che, per quanto sia stato scelto al Draft dai Vancouver Grizzlies, ha disputato solo una stagione in NBA. La sua carriera lo ha poi portato nel Sol Levante, dove ha preso la cittadinanza giapponese per poter giocare in Nazionale cambiando il suo cognome in Sakuragi, sia in onore della fioritura dei ciliegi che per il noto protagonista del manga Slam Dunk