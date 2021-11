Il matinée allo Staples Center oggi regala un grandissimo appuntamento: ospiti dei Clippers (11-8, 4° record a Ovest), infatti, i Golden State Warriors di Steph Curry, ovvero la miglior squadra NBA (17-2). Gli uomini di coach Steve Kerr cavalcano una strisica di 6 vittorie in fila, e sembrano sprizzare salute da ogni poro nonostante le croniche assenze di Klay Thompson e James Wiseman, cui si aggiunge quella di Andre Iguodala. Anche L.A. deve rinunciare - da inizio anno - al suo uomo più importante, Kawhi Leonard, e contro Golden State non recupera neppure Nicolas Batum, ancora fermato dal protocollo salute&sicurezza della lega, in ottica anti-Covid. Per i Clippers non è il momento migliore della stagione, con tre sconfitte nelle ultime cinque gare disputate (ma reduci da un successo sui Pistons) e coach Lue che sembra ancora alle prese con qualche esperimento - a volte forzato dalle circostanze - alla ricerca degli equilibri migliori. Ecco allora il quintetto con due lunghi - Isaiah Hartenstein e Serge Ibaka - messo in campo per vari minuti nell'ultima gara e mai visto prima, con l'impressione che a parte Paul George e anche Reggie Jackson (e il solito/solido Zubac) da altri suoi uomini (Bledsoe, Morris, Kennard, etc.) Lue vorrebbe vedere qualcosa di più.