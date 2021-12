Phoenix spegne Curry, sono 17 in fila. Lakers ok

10/11

TORONTO RAPTORS-MEMPHIS GRIZZLIES 91-98 | Secondo successo in fila senza Ja Morant per i Grizzlies, che passano anche in Canada senza mai andare sotto nel punteggio e toccando anche il +17 di vantaggio. Jaren Jackson Jr. è il miglior realizzatore con 25 punti seguito dai 23 di Desmond Bane e i 17 di Dillon Brooks. Terzo ko in fila (il quinto in casa) per i Raptors, a cui non servono i 20 di Pascal Siakam e i 19 di Scottie Barnes: "Inaccettabile, non possiamo giocare così in casa" ha detto Siakam dopo l'ottava sconfitta su 10 gare interne

