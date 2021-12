Gli Charlotte Hornets hanno annunciato che LaMelo Ball, Terry Rozier, Jaden McDaniels e Mason Plumlee sono entrati nel protocollo anti-Covid, il primo focolaio esteso di questa stagione NBA. Tutta la squadra e lo staff è stato mandato in isolamento per prevenire ulteriori contagi: per poter scendere in campo domenica sera ad Atlanta sono stati richiamati tre giocatori dalla G-League

Gli Charlotte Hornets sono la prima squadra di questa stagione NBA a dover fare i conti con un possibile focolaio di Covid-19 all’interno della propria squadra. Ben quattro giocatori — LaMelo Ball, Terry Rozier, Jaden McDaniels e Mason Plumlee — sono entrati nel protocollo Salute e Sicurezza della lega, e i primi due in particolare potrebbero essere positivi al Covid-19. La franchigia ha deciso di rimandare a casa tutti i giocatori e i membri dello staff per evitare ulteriori contagi, in attesa di capire la situazione in vista della partita nella notte tra domenica e lunedì contro gli Atlanta Hawks. Al momento Charlotte ha a disposizione più degli otto giocatori richiesti per poter scendere in campo in una partita NBA, ma ha richiamato anche tre giovani (James Bouknight, Vernon Carey Jr. e Kai Jones) dalla G-League per allungare la rotazione a disposizione di coach Borrego. Oltre alla trasferta di Atlanta, gli Hornets — attualmente settimi nella Eastern Conference con un record di 13-11 — dovranno giocare anche contro Philadelphia in casa (due volte in fila) e Sacramento (nella notte tra venerdì e sabato). Se non avranno due tamponi negativi nello spazio di 24 ore è possibile che dovranno affrontarle senza Ball e Rozier, la coppia di guardie titolari, che se positivi al Covid-19 dovranno rimanere in isolamento almeno 10 giorni senza alcuna attività fisica e poi superare una serie di test prima di tornare a disposizione.