Calabria da domani in zona gialla

Regno Unito apre prenotazioni booster per over-30

Da lunedì i britannici over 30 potranno accedere alla terza dose. Lo ha reso noto l'Nhs spiegando che complessivamente sono 7,5 milioni i cittadini tra i 30 e i 39 anni in Gran Bretanga di cui 3,5 eleggibili per il 'booster'. Il richiamo potrà essere somministrato dopo due mesi dall'ultima dose di vaccino. La decisione è stata presa soprattutto per far fronte al diffondersi nel Paese della variante Omicron. Ieri la sequenza mutata del virus ha fatto registrare un nuovo record di casi: 633 in 24 ore. In tutto le infezioni segnalate sono stati 54.073, mentre i decessi legati alla malattia 132.