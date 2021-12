New York in crisi: coach Thibodeau cambia ancora

Dopo la terza sconfitta in fila incassata al termine della sfida contro Denver, l’allenatore dei New York ha spiegato che le “modifiche” al quintetto potrebbero non essere terminate con la rimozione dal gruppo di Kemba Walker. Anzi: le variazioni potrebbero essere non solo negli uomini, ma anche nell’impostazione della squadra

Il record dei New York Knicks è scivolato sotto il 50% per la prima volta in questa stagione dopo il passo falso casalingo contro Denver (11-12) - ennesimo ko in un momento complicato per una squadra che, tornata ai playoff al termine della scorsa regular season, sperava di riuscire ad andare avanti e non ritrovarsi impantanata. Invece, dopo il rendimento discutibile dei nuovi acquisti Evan Fournier e soprattutto Kemba Walker, l’allenatore dei Knicks Tom Thibodeau ha spiegato di avere intenzione di cambiare nuovamente il quintetto (dopo aver messo fuori squadra l’ex All-Star di Charlotte e Boston) per cercare di invertire la rotta: “Potrebbero esserci nuovi aggiustamenti da fare in futuro”, ha spiegato in conferenza stampa senza entrare nel dettaglio. Non per forza però verranno sacrificati o messe in discussione le rotazioni, ma potrebbero variare soltanto gli schemi e l’impostazione data dall’ex coach dei Bulls.