Contro Memphis per gli Heat arriva il quarto ko nelle ultime cinque gare: data l'assenza di Bam Adebayo, era visto come fondamentale il ritorno in campo di Butler dopo quattro gare di assenza. Ma la partita del n°22 di Miami è durata meno di tre quarti e ora senza il loro leader le cose per Erik Spoelstra si fanno davvero difficili

Quattro gare senza Jimmy Butler , fermato da un problema al tallone, erano coincise con tre sconfitte dei suoi Miami Heat. Per questo il ritorno del n°22 era atteso con grande trepidazione tanto da coach Spoelstra che dai tifosi degli Heat, ma il periodo nero della squadra della Florida - che già deve fare a meno di Bam Adebayo - non sembra voler terminare. Nel terzo quarto della gara contro Memphis , nel tentativo di ricevere un passaggio in uscita da un blocco, Butler si è fermato di colpo riprendendo vistosamente a zoppicare , e nel giro di pochi attimi si è ritrovato di nuovo in spogliatoio, fermato dal riacutizzarsi del dolore al tallone - dopo che già nei primi minuti di gara una violenta caduta a terra sulla sua schiena aveva fatto temere il peggio .

Spoelstra: "Oltre il danno, la beffa: non poteva andarci peggio"

"Ha preso il contatto ed è stato spedito a terra senza troppi complimenti, e già in quell'occasione ha riaggravato il suo problema al tallone", ha provato a spiegare coach Erik Spoelstra. "Per noi non poteva andare peggio, per iniziare questa sfida. Certo, il basket è sport di contatto, ma oltre il danno la beffa: non ci hanno neppure fischiato fallo a favore, in quell'occasione. Da quel momento in poi era chiaro che Jimmy non è più stato il solito Jimmy: ha riaggravato l'infortunio ed è stato costretto a uscire. Ora dovremo valutare le conseguenze". Sicuramente una brutta notizia in casa Heat, perché dopo il ko contro Memphis (segnando solo 90 punti) all'orizzonte c'è la sfida contro i Milwaukee Bucks, che invece vengono da 10 vittorie nelle ultime 11 gare. E senza Adebayo e con ogni probabilità Butler, per coach Spoelstra sarà dura affrontare i campioni NBA in carica.