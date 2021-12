Il legame tra Lillard e i Blazers era indissolubile fino a qualche mese fa, tanto a aver portato l’All-Star di Portland a firmare un rinnovo fino alla stagione 2024-25 da oltre 176 milioni di dollari complessivi. Una cifra più che meritata da un giocatore diventato il simbolo della franchigia dell’Oregon e che adesso ha deciso - in un momento difficile - di bussare di nuovo alla porta della sua dirigenza, chiedendo di più: un ulteriore prolungamento dell’accordo da 107 milioni di dollari per due stagioni, che renderebbe Lillard il giocatore più pagato a partire dal 2025 con un contratto che si aggirerebbe attorno ai 55 milioni di dollari a stagione per un atleta di 36 anni. Una cifra enorme che i vari GM contattati da Portland negli ultimi giorni per sostituire Olshey hanno già detto di non essere disposti ad accettare: stando a quanto riportato da The Athletic, c’è davvero poco entusiasmo e convinzione nei confronti di questo teorico rinnovo da offrire a Lillard per “calmare le acque” in questo periodo di tensione tra le parti. Diversi dirigenti vicini a Portland infatti hanno sottolineato che è meglio lavorare a una trade.