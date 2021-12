Il talento n°3 di Portland, costretto a uscire nel match perso contro Boston qualche giorno fa, ha scoperto di avere il polmone destro parzialmente collassato e resterà fuori per un tempo indefinito provando a recuperare nel migliore dei modi dal grave problema respiratorio - ennesima difficoltà in questa stagione in salita per i Blazers

Una pessima notizia piomba sulla testa dei Blazers, già in difficoltà in questi primi due mesi scarsi di stagione e con la grana di mercato relativa a Damian Lillard da gestire. A seguito di un esame dettagliato, CJ McCollum ha scoperto di avere un serio problema respiratorio che ha portato al parziale collasso del suo polmone destro. Sabato scorso, nel quarto periodo della sfida poi persa contro Boston, il talento dei Blazers è stato costretto a uscire dal campo perché in grossa difficoltà respiratoria e da quel momento è stato sottoposto a diversi controlli che hanno infine portato a questa preoccupante diagnosi. McCollum non è sceso in campo contro i Clippers e al momento non ha ancora una sicura tabella di marcia prevista per un eventuale ritorno sul parquet, aggiungendosi così all’assenza di Lillard e rendendo ancora più complicate la cose per Portland - reduce da sei sconfitte nelle ultime sette gare. Una stagione sempre più complicata per la squadra dell’Oregon.