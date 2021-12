A Cleveland non hanno fretta di vincere, ma dopo essersi ritrovati per le mani un diamante grezzo e già brillante come Evan Mobley, dopo 50 giorni di regular season hanno iniziato a prenderci gusto. In fondo, non è mai stato così facile conquistare dei successi senza avere a disposizione LeBron James in Ohio negli ultimi 20 anni: i Cavaliers, nonostante il duro colpo dato dall’infortunio di Collin Sexton, hanno trovato subito un nuovo equilibrio e un assetto vincente con Darius Garland in regia, Ricky Rubio pronto a dare una mano a gara in corso e un mix di lunghi affidabili sotto canestro guidati da un Mobley già premiato come rookie del mese. La terza scelta assoluta all’ultimo Draft ha messo subito in chiaro le cose anche nel match vinto contro Chicago, partendo con un ottimo 4/5 al tiro e raccogliendo otto dei primi nove punti realizzati da Cleveland - dominando nel confronto diretto contro il rookie Ayo Dosunmu (fisico sì, ma sottodimensionato) e trovando così il modo di far valere la sua presenza sotto canestro: “L’allenatore ha parlato più volte con me e mi ha spiegato quale tipo di step superare: io sto provando a imporre la mia volontà e a dominare in area sin dalla palla a due - questo è ciò che è successo contro Chicago”. La realtà dei fatti dice anche altro: con lui in campo Cleveland è 14-8 di record, in linea con i primi posti della Eastern Conference. Dopo quasi due mesi di stagione, non può essere un caso.