Luka Doncic e Ben Simmons: un backcourt certamente non male, anche se l'australiano dovrebbe adattare il suo gioco per coesistere con la stella dei Mavs. Un'ipotesi difficile da realizzare, ma di cui si parla a Dallas da quando è uscita l'indiscrezione sulle parole di Doncic che "vorrebbe giocare con Simmons". Il giocatore di Philadelphia, fuori squadra da inizio stagione, è ovviamente al centro di molte voci di mercato, ma non era mai stato accostato ai Mavs. I margini per una trade che lo porti in Texas sembrano infatti essere limitati, ma è anche vero che Dallas (settima a Ovest con 12 vinte e 12 perse), non è dove voleva essere. Un po' di frustrazione da parte della sua stella, e la tentazione di cambiare qualcosa nel roster ci potrebbero quindi essere. Da qui a riuscire a prendere Ben Simmons però la strada è lunga, anche se il mercato NBA negli ultimi anni ha regalato più di una sorpresa. Non resta che aspettare per vedere se e dove giocherà Simmons in questa stagione.