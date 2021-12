2/10

Damian Lillard non sembra quello dello scorso anno: impreciso in campo, confuso sul da farsi e sul destino che lo attende (a Portland o chissà dove). Il risultato in campo è che i Blazers sono la peggior difesa NBA e una squadra che non pare attrezzata per affrontare i playoff: un bel problema per Chauncey Billups che alla prima esperienza da capo allenatore sperava di dover affrontare un ostacolo più semplice da superare. Le sconfitte però si accumulano e in Oregon la pazienza potrebbe non essere eterna