Artest non ha mai difettato di personalità e di autoconsiderazione. L'ex campione NBA con i Lakers nel 2010, si è infatti sempre considerato uno dei migliori difensori della storia della lega. In una chiacchierata con un altro grande interprete di questo fondamentale come Draymond Green ha però ammesso che c'è un giocatore che ha fatto meglio di lui, anche nella difesa sulle ali piccole: Dennis Rodman. Il 'verme' è stato sempre considerato un difensore clamoroso dentro l'area (oltre che un rimbalzista eccezionale), sulle ali grandi e a volte anche sui centri avversari. E in effetti negli anni dei tre anelli ai Bulls il suo ruolo è stato quello (epiche le battaglie con Karl Malone nella finale vinta con Utah). Ma a inizio carriera Rodman era in grado di difendere praticamente tutti i ruoli. "Quando ero nel mio periodo migliore - ha raccontato Artest, parlando dei migliori difensori sugli esterni della storia - pensavo sicuramente di essere il migliore. Ho vinto un premio di difensore dell'anno e probabilmente ne avrei vinti altri se non fossi stato squalificato. Ma quando ci ho ripensato e ho fatto le mie ricerche, ho studiati molti difensori sulle ali piccole. E penso che Dennis Rodman sia probabilmente il migliore che abbiamo visto. Devi andare a rivedere le sue partite, e io l'ho fatto. Lo conoscevo come difensore in area, ma il modo in cui precedentemente difendeva su Jordan e Pippen (ai tempi dei titoli con Detroit), era proprio come... 'Oh wow! Questo ragazzo potrebbe essere stato un difensore sulle ali piccole migliore di me!'. E non avrei mai pensato ci fosse qualcuno migliore di me!".