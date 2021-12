A Memphis è arrivata un'altra sconfitta per i Lakers, la 13esima nelle 26 partite giocate fin qui. A rendere ancora più difficile da digerire il ko, il fatto che i Grizzlies fossero privi dei loro due migliori marcatori, Ja Morant e Dillon Brooks (fuori per il protocollo di sicurezza sul Covid). I gialloviola avevano invece a dispozione tutte le loro stelle: LeBron James, Anthony Davis, Russel Westbrook e Carmelo Anthony, ma non è bastato. E a fine partita Davis ha voluto dire la sua su cosa deve cambiare nell'atteggiamento della squadra per dare una svolta alla stagione. "Dobbiamo giocatore come se non fossimo noi i favoriti - ha detto - come se fossimo gli underdogs. Cosa che a questo punto della stagione, per come stiamo giocando, probabilmente siamo". "Credo che quando le altre squadre sono senza le loro stelle - ha proseguito Davis - dobbiamo essere ancora più concentrati, perché gli altri ragazzi giocano senza coscienza. Vogliono entrare e battere i Lakers, battere LeBron, battere AD, battere chiunque altro, battere Melo... Vogliono poter dire: 'Ho fatto 30, 25 punti ai Lakers". Cosa che è effettivamente successa contro i Grizzlies, con Jaren Jackson Jr. che ha segnato 25 punti, quasi nove punti in più rispetto alla sua media stagionale, e Desmond Bane 23 (+7).