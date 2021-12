La presentazione della sfida tra L.A. Clippers e Orlando Magic



Nonostante i problemi di infortuni che li perseguitano fin dal termine della passata stagione, gli L.A. Clippers si stanno battendo per mantenere il loro posto nella Western Conference, stabilizzandosi al quinto posto dopo le ultime due vittorie - arrivate sopperendo all’assenza di Paul George, alle prese con un fastidioso infortunio al gomito. Anche senza il loro candidato MVP però i Clippers sono riusciti con le unghie e con i denti a battere Portland e Boston, e proprio contro i Celtics si sono goduti l’esplosione del rookie Brandon Boston, autore di 27 punti con 5 triple a segno, elettrizzando il pubblico di Los Angeles. È lui uno dei motivi principali per seguire la partita di stasera — in diretta su Sky Sport NBA alle 21.30 con il commento di Dario Vismara e Mauro Bevacqua — dove dall’altra parte troveranno gli Orlando Magic, sconfitti finora in tutte le tre partite disputate in un giro a Ovest cominciato a Houston (sconfitta di due), proseguito a San Francisco (31 punti di scarto presi dagli Warriors) e concluso a Sacramento (142 punti concessi, massimo stagionale per i Kings). Con Jalen Suggs ancora fuori e i lungodegenti Markelle Fultz e Jonathan Isaac non a disposizione, la squadra di coach Jamahl Mosley si affida soprattutto a Cole Anthony (33 punti nella trasferta di Sacramento) e il rookie Franz Wagner, due delle poche note positive di questa stagione fino a questo momento desolante (5-21 il record finora). Le partite in prima serata italiana degli NBA Saturdays, però, sanno riservare sorprese: l’appuntamento è fissato per le 21.30 in diretta su Sky Sport NBA.