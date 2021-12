Da quando è arrivato in Texas, gli Spurs sono alla ricerca di uno scambio per liberarsi di lui. Non è scattata la scintilla tra Thaddeus Young e San Antonio, che resta un pezzo pregiato da poter inserire all’interno di uno scambio. Reduce da una stagione da oltre 12 punti di media con i Bulls - dimostrando di poter essere un’arma duttile sia in attacco che in difesa - Young è finito nel mirino degli Wizards che stanno pensando a lui per rinforzare una squadra che ha bisogno di allungare la rotazione in una stagione iniziata in maniera promettente. Dopo aver rivoluzionato il roster ed essersi liberati di Russell Westbrook, nella capitale sono riusciti nel corso delle settimane a mettere insieme un gruppo che ha rilanciato i vari Kyle Kuzma, Montrezl Harrell e Spencer Dinwiddie che per ragioni diverse non si erano espressi al meglio. Young potrebbe dunque inserirsi in un contesto in via di definizione, giocando minuti importanti e puntando da subito ad avere un ruolo in una squadra che ora non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di tornare ai playoff. Agli Wizards non mancano gli asset (soprattutto giovani) da mettere sul piatto per intavolare una trade con una squadra come San Antonio che non vede l’ora di liberarsi di lui.