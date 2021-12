Non è stato un inizio facile per Luka Doncic e i Dallas Mavericks. A un quarto di regular season la squadra del Texas è solamente settima nella Western Conference con un record appena sopra il 50%, complici anche i problemi alla caviglia che stanno rallentando la stella slovena dei Mavs, i cui numeri sono quasi tutti in calo rispetto allo scorso anno e nettamente inferiori rispetto alla seconda annata in NBA. Sia chiaro, stiamo parlando comunque di un talento capace di viaggiare a oltre 25 punti di media con 8 rimbalzi e 8.5 assist a partita, ma le percentuali sottotono (51.1% effettivo dal campo) e il rendimento altalenante della sua squadra non lo hanno visto brillare finora. Ciò nonostante, c’è una persona decisamente importante nella storia dei Mavericks che non ha perso la fiducia nei suoi confronti, vale a dire Dirk Nowitzki. Parlando con alcuni reporter in una conference call riportata da Reuters, il fenomeno tedesco ha indicato Doncic come il giocatore di maggior potenziale di tutta la NBA: "Per me Luka è in cima alla lista perché ha solo 22 anni. Ha ancora tantissimo potenziale e cose che può imparare. Ma la sua creatività, il modo in cui legge il gioco, il modo in cui distribuisce la palla e il fatto che possa segnare dal post basso fino alla linea di metà campo rendono il suo gioco senza punti deboli. Essere in grado di fare tutto questo a soli 22 anni è incredibile". Certo, Nowitzki — che ha anche un ruolo di "consigliere speciale" all’interno dei Mavericks — non avrebbe potuto indicare nessun altro. Però è vero che spesso ci si tende a dimenticare di quanto sia ancora incredibilmente giovane Doncic (per dire: il rookie di Indiana Chris Duarte è di due anni più vecchio di lui!) e quanti margini di miglioramento abbia ancora, specialmente dal punto di vista dell’atteggiamento e della leadership. Alla sua età Nowitzki — seppur già giocatore da quasi 22 punti e 9 rimbalzi di media — non era mai stato un All-Star: Luka ha ancora tutto il tempo del mondo per continuare a scrivere la sua storia.