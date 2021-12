Secondo quanto riportato dall'insider NBA Jordan Schultz, Talen Horton-Tucker sarebbe la giovane guardia NBA più ricercata sul mercato dell'intera lega. Sulle sue tracce ci sarebbero infatti ben sette squadre. I Lakers però - scrive ancora Schultz - sarebbero molto indecisi sulla possibilità di scambiarlo, e in ogni caso "chiederebbero molto" in cambio. Il 21enne, alla terza stagione in gialloviola, è reduce da una grande prestazione da titolare nella vittoria contro Orlando: 19 punti per lui, con 7/14 al tiro e ben sei palle rubate in 30 minuti sul parquet. In stagione viaggia a 11.3 punti, 4.5 rimbalzi e 2.9 assist, le sue medie migliori in carriera. L'avvio complicato dei Lakers ha portato molti a pensare che il front office interverrà sul mercato per cambiare qualcosa nel roster - Jerami Grant e Ben Simmons due dei possibili obiettivi - e il numero 5 è uno dei pochi giocatori da poter utilizzare in una trade. Però la dirigenza non è sicura di volersi privare di un giocatore di prospettiva. Horton-Tucker potrà eventualmente essere scambiato dopo il 15 gennaio, ed è quindi possbile che se entro quella data darà ulteriori garanzie e il record di squadra migliorerà resti a Los Angeles. Anche perché Talen ha uno sponsor di eccezione...