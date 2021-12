I Brooklyn Nets, privi di ben sette giocatori causa contagio da COVID - che si aggiungono all’infortunato Joe Harris e alla paradossale situazione che riguarda Kyrie Irving - hanno fatto ricorso alla hardship exception; norma presente all’interno dell’accordo collettivo (CBA) e che permette alle squadre che non hanno a disposizione almeno quattro giocatori causa infortunio per un periodo di almeno due settimane di ricorrere a contratti aggiuntivi (superando anche il limite di 15 giocatori presenti nel roster) per allungare la rotazione in un momento di difficoltà. I Nets per questo hanno deciso di puntare per 10 giorni su Langston Galloway - veterano che compirà 30 anni in questo mese e impegnato al momento con i College Park Skyhawks; la squadra della G-League affiliata con Atlanta (reduce da una partita da 18 tiri e 12 punti realizzati). Galloway raggiungerà la squadra e si metterà da subito a disposizione, concedendo minuti di riposo ai (pochi) talenti rimasti a disposizione di Steve Nash.

Galloway nella passata stagione ha fatto parte del roster di Phoenix, viaggiando a quasi 5 punti di media nelle 40 partite in cui ha messo piede in campo (tirando con il 42.4% dall’arco). In estate ha firmato invece un contratto non garantito con gli Warriors, con cui ha fatto il training camp prima di essere scaricato a pochi giorni dall’avvio della regular season. In carriera sono 445 le sue presenze in NBA, vagabondo della lega tra Knicks, Pelicans, Kings, Pistons e i già citati Suns: Galloway incasserà 95.930 dollari per questi 10 giorni di contratto, che porteranno però i Nets a spendere circa mezzo milione di dollari ulteriori in tassa di lusso. Motivo per cui, oltre a lui, difficilmente a Brooklyn prenderanno altri giocatori se non in caso di estrema emergenza.