26 ottobre 1984: una data che ha cambiato per sempre la storia NBA, il giorno in cui Michael Jordan ha messo piede per la prima volta in campo nella lega in quel Chicago Stadium (ora demolito) - inconsapevole in quel momento di scrivere una pagina di storia davvero speciale. Una partita vinta dai Bulls contro i Bullets di Washington per 109-93 e in cui il rookie Michael Jordan si presentò al mondo NBA segnando 16 punti e aggiungendo anche 6 rimbalzi, 7 assist e 4 stoppate. I 13.000 presenti sugli spalti ricordano bene quel giorno e uno in particolare nelle ultime ore ha trovato il modo di massimizzare quell’occasione unica, dopo aver messo in vendita la matrice del biglietto staccato quel giorno. Un’asta che è andata ben oltre le attese - non è la prima volta che un biglietto certificato dell’esordio di MJ viene battuto - e che questa volta ha sfiorato circa i 270.000 dollari; ben quattro volte e mezza il prezzo più alto mai speso per un biglietto di quella partita (sette mesi fa si erano raggiunti i 56.400 dollari). Un altro record, l’ennesimo, per Jordan e per un mondo del collezionismo che continua ad andare pazzo per i suoi cimeli.