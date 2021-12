NBA Saturdays: Detroit-Houston alle 18 su Sky

I Detroit Pistons hanno uno e un solo obiettivo: evitare di passare un mese intero senza vittorie. L’ultimo successo della squadra di coach Casey infatti risale al 19 novembre: da quel giorno in poi sono arrivate 13 sconfitte consecutive, una striscia che in questa stagione hanno superato solamente gli Houston Rockets, avversari di giornata in un NBA Saturdays da seguire sugli schermi di Sky Sport. Nelle idee di chi ha stilato il calendario delle partite in diretta in orario buono per l’Europa doveva essere lo scontro tra la prima e la seconda scelta assoluta dell’ultimo Draft, Cade Cunningham e Jalen Green, ma purtroppo lo stiramento al bicipite femorale subito lo scorso 24 novembre non ha ancora permesso a Green di rientrare in campo, anche se il suo ritorno non sembra lontano. I Rockets risposero alla loro striscia di 15 sconfitte consecutive inanellandone una da sette successi in fila, ma nelle ultime cinque gare sono tornati sulla Terra perdendone quattro, complice un calendario fitto di impegni (cinque partite in sette notti). Con questa partita la squadra di coach Silas comincia un giro a Est che li porterà anche a Chicago, Milwaukee, Indiana e Charlotte: non c’è davvero occasione più ghiotta per i Pistons per tornare alla vittoria, per di più davanti al pubblico di casa, per quanto in panchina non ci sarà coach Casey per motivi personali. Gli occhi sono inevitabilmente puntati su Cade Cunningham, che dopo un inizio di stagione complicato è decisamente salito di livello: nelle ultime nove partite viaggia a medie da 20 punti, 6 rimbalzi e 4 assist a partita con il 44.7% dal campo e il 43% da tre su quasi 7 tentativi a partita. Troppo poco per puntare al premio di rookie dell’anno ormai nelle mani di Evan Mobley, ma abbastanza per far sperare in un futuro migliore ai tifosi dei Detroit Pistons, che attendono novità dal mercato per quanto riguarda Jerami Grant. Questo e tanti altri temi saranno trattati da Francesco Bonfardeci e Marco Crespi nella telecronaca di Detroit-Houston, da seguire su Sky Sport NBA a partire dalle 18.