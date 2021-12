Dopo le due partite dei Bulls saltate nell'ultima settimana, questa notte non si giocheranno le sfide Hawks-Cavaliers, 76ers-Pelicans e Nets-Nuggets, con Brooklyn che non scenderà in campo neanche contro Washington, mentre per domani è sospesa Raptors-Magic il contagio sta colpendo ormai diversi roster NBA, con oltre 70 giocatori finiti in quarantena negli ultimi giorni

La nuova variante Omicron sta colpendo duramente i roster delle squadre NBA, costrette a rinunciare a oltre il 10% dei giocatori (sono almeno 60 quelli attualmente in quarantena, oltre 80 quelli colpiti dal COVID dal 1 dicembre): le notizie continuano a susseguirsi nelle ultime ore, con focolai che stanno mettendo in difficoltà diverse franchigie - con le rotazioni ridotte al minimo, costretti ad aggiungere giocatori in emergenza, pescando tra i veterani rimasti free agent e i giovani talenti a disposizione in G-League. Nonostante gli innesti e i tentativi di permettere a tutte le squadre di schierare almeno 8 giocatori disponibili per ogni roster, la NBA è stata costretta a rinviare due delle partite in programma per questa notte: Atlanta-Cleveland e Brooklyn-Denver, con i Nets che non scenderanno in campo neanche martedì notte contro Washington. I Cavaliers non hanno a disposizione almeno otto giocatori - tra i quali anche Jarrett Allen e Evan Mobley - e non sono riusciti ad aggiungerne altri al roster per colmare le assenze. Nelle ultime ore anche gli Hawks sono stati costretti a rinunciare all’All-Star Trae Young - una delle tante stelle fermate dal COVID. Lo sanno bene i Brooklyn Nets, al momento senza 10 giocatori in squadra tra cui Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving. Assenze pesanti e una situazione in continua evoluzione.