Thaddeus Young non lo ha nascosto: vuole giocare con una squadra che punta al titolo NBA e gli Spurs non rientrano in questa categoria. “In Texas stiamo vivendo una situazione di rebuilding in cui l’obiettivo playoff non è all’orizzonte, la voglia è quella di mettere insieme esperienza, minuti e far crescere i giovani”, sottolineano gli osservatori, ma il momento della carriera di Young invece è ben diverso - finito fuori dalla rotazione, a eccezione delle due settimane di novembre in cui Popovich sembrava volergli accordare un po’ di fiducia poi venuta meno. A non nascondere invece l’interessamento nei suoi confronti sono i Bulls, che l’anno scorso l’avevano in squadra e sarebbero pronti e felici di riabbracciarlo: incastrare il suo contratto da oltre 14 milioni (in scadenza) non è però impresa semplice. “Restarmene in panchina a non fare nulla è frustrante, soprattutto sapendo quello che potrei dare in altri contesti”, ha raccontato il diretto interessato senza nascondersi. A San Antonio nel frattempo non possono che dirsi soddisfatti del suo approccio: “Abbiamo tanti giovani a cui dare minuti e provare a farli crescere, questa è la nostra priorità”, sottolinea Popovich che poi aggiunge: “A lui le cose non vanno bene, lo so, ma è un professionista e continua a comportarsi da uomo squadra”. Per quanto però questa situazione potrà protrarsi? Staremo a vedere.