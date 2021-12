Mentre la NBA è alle prese con la peggior ondata di contagi da COVID degli ultimi due anni - oltre 60 contagiati in meno di una settimana - la lega sta cercando di mettere in piedi insieme alla franchigie un sistema per evitare la sospensione delle gare: una delle chiavi è quella di “forzare” il più possibile le squadre a ricorrere a contratti di 10 giorni offerti a veterani e giovani talenti della G-League e che in generale gravitano attorno alla NBA. Un’occasione ghiotta (circa 100.000 dollari lordi per meno di due settimane di lavoro) che sta accattivando e incuriosendo diversi giocatori che nel passato più o meno recente sono transitati nella lega. L’ultimo a cogliere la palla al balzo è stato Mario Chalmers, che ha deciso di firmare un contratto con i Grand Rapids Gold - squadra di G-League affiliata ai Nuggets - nella speranza che qualcuno nelle prossime settimane bussi alla sua porta: “Ho ancora un bel po’ di benzina nel mio serbatoio - spiega il diretto interessato - non sono un giocatore finito. Le mie gambe reggono ancora, il mio fisico è fresco e posso competere ancora a livello NBA. Sono tante le squadre che vanno a caccia di uno dei 16 posti a disposizione per i playoff: se dovessero avere problemi con le rotazioni rimaneggiate dal COVID o da altro, è giusto che sappiano che io sono pronto a dare una mano. Sono anni che lavoro in palestra e non ho mai mollato: so bene cosa serve a una squadra per vincere un titolo”. Insomma, non poteva esserci spot personale migliore per presentare la sua candidatura, le franchigie sono avvisate: qualora dovesse servire, Chalmers è pronto a rendersi utile.