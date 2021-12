Perdono tutte le big senza le stelle, SGA batte LA

3/12

BROOKLYN NETS-ORLANDO MAGIC 93-100 | Non per scelta ma per necessità, anche i Nets hanno dovuto schierare la squadra B (se non C) contro i Magic, peraltro anche loro alle prese con numerose assenze. Senza 10 giocatori nel protocollo Covid (tra cui tutti i Big Three), coach Nash ha chiesto gli straordinari a Patty Mills autore di 23 punti, ma si sono dovuti arrendere davanti ai 20+10 di Robin Lopez, decisivo per interrompere una striscia di 7 sconfitte in fila di Orlando — che ha spezzato la parità a 2:30 dalla fine con un parziale di 7-0

