Finisce nel peggiore dei modi il ritorno in campo dopo 12 partite d’assenza di Ja Morant: non tanto e non solo per la sconfitta in volata contro OKC in una partita alla portata per Memphis, ma per la lite con alcuni tifosi a bordocampo. I Grizzlies infatti hanno dimostrato in queste settimane di poter far risultato anche senza di lui (10-2 il record, convincenti su entrambi i lati del campo), giocando la miglior pallacanestro della stagione. Anche per questo motivo era molto atteso il rientro di Morant, in grado di aggiungere qualità e un’ulteriore dimensione di gioco a una squadra lanciatissima: i suoi 16 punti, 8 assist e 6 rimbalzi in meno di 30 minuti d’utilizzo non sono bastati però a regalargli un successo. “È frustrante: quando ero in panchina a osservare i miei compagni in campo li abbiamo battuti con 73 lunghezze di margine, oggi invece tutto è andato storto. Sono molto rammaricato da questo”.