10/11

L.A. CLIPPERS-SAN ANTONIO SPURS 92-116 | Ritorno in campo amaro dopo cinque gare saltate causa infortunio per Paul George, autore di 25 punti per i Clippers - inutili ai fini del risultato, in un match in cui la squadra di casa ha sempre inseguito invano, nonostante la doppia doppia da 12+12 di Ivica Zubac e gli 11 punti di Terance Mann. Per la squadra di coach Tyronn Lue è terza sconfitta in fila, scivolati sul 16-15 di record; lo stesso identico di Lakers e Denver con cui sembrano destinati a giocarsi l’ultimo posto utile per evitare il play-in

