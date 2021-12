Criticare LeBron fa sempre notizie. Pronunciare determinate parole come nel caso di Iman Shumpert, suo ex compagno ai Cavaliers, è una scelta ancora più rumorosa, come accaduto riguardo il dibattito relativo al peso della decisione di James di lasciare Cleveland nel lontano 2010 in favore di Miami: “Non è stato Durant con il passaggio agli Warriors nel 2016 a rovinare la pallacanestro, ma quanto fatto prima di lui da LeBron James nel 2010 andando a Miami. Ha rovinato il mondo della pallacanestro, anche se pensava di renderlo migliore. Personalmente, ho sempre amato la NBA per la lealtà che credevo appartenesse a tutti. Lui invece ha praticamente abbattuto quella parete. È stata una mossa di marketing clamorosa, ma penso a quanto sia cambiato il modo di guardare alla pallacanestro da quel momento: ci sono un sacco di persone che mi scrivono via Twitter parlando di trade, di scambi e tutto il resto”. E a chi gli riprova di essere irriconoscente nei confronti di chi gli ha permesso di vincere un titolo NBA, risponde di non essere in grado di contestualizzare il suo discorso: “LeBron ha cambiato per sempre il modo in cui vengono costruite le squadre NBA, che piaccia o meno. Basta guardare alla durata dei contratti”. E anche al modo in cui la volontà degli All-Star si impone sulle franchigie in chiave mercato, verrebbe da dire: uno dei tanti aspetti rivoluzionati dall’avvento del fenomeno LeBron.