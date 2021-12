I Suns travolgono i Lakers, NOLA ferma Lillard

I Suns volano via nel secondo tempo e travolgono i Lakers, a cui non bastano i 34 punti di LeBron James per evitare il terzo ko in fila. Sono tre le vittorie in fila dei Pelicans, che resistono ai 39 punti di Damian Lillard. Successo importante di Dallas che ferma la striscia di Minnesota, vincono anche Miami (26 a testa per Herro e Robinson) e New York (che torna a vincere in casa dopo quasi un mese). Rimandata Brooklyn-Washington