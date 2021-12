LeBron insegue il record di Natale di Kobe

L'attuale stella dei Lakers è al secondo posto all-time per punti segnati nelle partite di Natale in NBA. Davanti a lui un'altra leggenda gialloviola come Kobe Bryant, amico ed esempio per LeBron. Se contro Brooklyn (partita in diretta su Sky) segnerà almeno 13 punti ci sarà il sorpasso

Le vite e le carriere di LeBron James e Kobe Bryant si sono incrociate più volte. E anche dopo la scomparsa della leggenda dei Lakers un filo sembra sempre legarli, con James che si è impegnato pubblicamente a portare avanti 'l'eredità' di Kobe a Los Angeles. Otto mesi dopo il tragico incidente del 2020, LeBron ha riportato il titolo ai Lakers, dedicandolo all'amico e mentore. E solo un giorno prima di quel maledetto 26 gennaio lo aveva superato al terzo posto nella classifica dei marctori all-time della NBA. Ora, nella partita di Natale tra Lakers e Nets (diretta su Sky Sport NBA alle 2.00 della nottre tra il 25 e il 26), il Re ha la possibilità si superare Kobe in un'altra speciale classifica, questa volta prendendosi il primo posto assoluto. L'ex numero 8 (e 24) gialloviola è infatti al momento il miglior marcatore nella storia della lega per punti segnati nelle partite giocate il giorno di Natale: ne ha he messi a referto 395 in 16 gare (media 24.6). Alle sue spalle c'è proprio LeBron con 383 in 15 partite (media 25.5). Basteranno quindi 13 punti contro Brooklyn per il sorpasso e il primo posto. Traguardo quindi molto vicino per James, che sta viaggiando a 26.8 punti in stagione ed è reduce dai 36 segnati contro San Antonio. Un altro incrocio tra due leggende del gioco, sicuramente un'altra occasione per ricordare e rendere omaggio a Kobe Bryant a poco meno di due anni dalla sua scomparsa.