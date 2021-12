Ai tempi di Instagram, si fa in fretta a creare nuove rivalità. E ora che numerosi protagonisti della NBA sono in quarantena, di sicuro non manca loro il tempo per commentare sui social. È il caso di quanto accaduto tra Karl-Anthony Towns e Draymond Green, con l’oggetto del contendere che è diventato Russell Westbrook. Intervenuto nella diretta dello streamer Adin Ross, il lungo dei Minnesota Timberwolves (attualmente fuori per il protocollo anti-Covid) ha detto che per quanto lo riguarda inseguire le statistiche in una sconfitta è senza senso, e quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse di Westbrook ha avuto una risposta un po’ ambigua: "Lui di sicuro fa un sacco di numeri e insegue le statistiche" ha cominciato, salvo poi aggiungere "ma è anche un giocatore fenomenale. Non importa cosa dice la gente: sai quant’è difficile fare una tripla doppia? E poi gioca sempre duramente. A volte solo va un po’ troppo veloce e cerca di fare fin troppe cose". Un mix di critiche ed elogi che però non è andato giù a Draymond Green, che dopo aver visto il video ripreso dall’account House of Highlights ha commentato: "Una volta l’ho visto mentre ero in panchina perché stavamo distruggendo i Timberwolves e lui era ancora in campo a -20 con due minuti da giocare. Andiamo. Smettila di parlare alla gente dei ‘fratelli’ e di gridare che è una ‘fratellanza’. SMH". Insomma, Towns — che in carriera ha fatto i playoff solamente una volta, fermandosi al primo turno senza vittorie — non ha molto da poter rimproverare a uno come Westbrook, che al netto delle sue statistiche ha anche raggiunto risultati di squadra infinitamente superiori al lungo dei T’Wolves.