Al termine della partita contro New Orleans, Ricky Rubio si è accasciato a terra tenendosi immediatamente il ginocchio sinistro, che non aveva subito contatti duri o torsioni innaturali. Una dinamica che fa temere il peggio per il playmaker spagnolo, che stava disputando una grande stagione per i Cavs: si attendono i risultati della risonanza magnetica

I Cleveland Cavaliers a New Orleans hanno buttato via una vittoria che era già nelle loro mani, facendosi rimontare 23 lunghezze di vantaggio. Ma in qualche modo non è nemmeno la peggior notizia della loro serata: a 2:20 dalla fine della partita, infatti, nel tentativo di arrivare in area Ricky Rubio è caduto a terra, sentendosi improvvisamente cedere il ginocchio sinistro e prendendoselo immediatamente tra le mani, alzando il braccio per chiedere aiuto. Non essendoci stato un contatto con un avversario o una torsione innaturale, i Cavs temono che si tratti di un infortunio con interessamento dei legamenti — mettendo così fine alla stagione dello spagnolo. Se ne saprà di più dopo la risonanza magnetica, ma rimane il rammarico per un giocatore che stava giocando alla grande per Cleveland, come dimostrato proprio nella partita contro i Pelicans nella quale era a un assist dalla tripla doppia, avendo già registrato 27 punti e 13 rimbalzi.