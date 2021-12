Mettiamola così: LeBron James non sta vivendo benissimo questo periodo storico legato al Covid. Dopo aver messo a più riprese sotto accusa il protocollo della NBA, nel quale era finito brevemente per un tampone risultato poi un falso positivo, nei giorni scorso il Re sul suo profilo Instagram aveva condiviso un meme (quello degli Spider-Man che si indicano l’un l’altro) mettendo in dubbio che ci fosse differenza tra il Covid-19, l’influenza e il raffreddore, chiedendo nella descrizione una mano per capire cosa ci fosse di diverso. La risposta sta ovviamente nel tasso di mortalità del Covid-19 rispetto alle altre due malattie, e a spiegargliela con tanto di dati e attacchi anche personali è stato nientemeno che Kareem Abdul Jabbar in un lungo articolo: "LeBron James non è solo uno dei più grandi giocatori di sempre, ma un leader della comunità afro-americana nella lotta alle ineguaglianze" ha scritto Kareem sul suo Substack. "Quel meme però è un colpo alla sua eredità. L’implicazione è che non ci sia differenza tra le tre malattie, ma visto che chiede spiegazioni, lasciate che io gliele dia — dato che conoscerle può salvare vite, specialmente nella comunità nera”. Dopo aver sottolineato come comunque raffreddore e influenza non siano malattie da sottovalutare, i numeri sono imparagonabili rispetto a quelli del Covid-19, almeno 10 volte più letale dell’influenza e ancora di più del raffreddore. "E se la preoccupazione riguarda l’influenza, allora James potrebbe promuovere la vaccinazione contro quella. Solo il 51.8% degli americani si è vaccinato per l’influenza stagionale nel 2019-2020, con numeri ancora inferiori tra i neri — il gruppo che ha il tasso di ospedalizzazione più alto degli altri gruppi etnici. Un modo per superare l’esitazione della comunità nera è proprio nella promozione da parte delle celebrità e degli influencer, e lui deve esserlo per i vaccini come lo è quando si fa sentire per la brutalità della polizia nei confronti della comunica nera. I vaccini possono salvare migliaia di vite nere ora. E il razzismo è reale e letale in entrambi i casi".